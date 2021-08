Bioussac Parc et jardin de l'Abrègement Bioussac, Charente À la découverte de huit hectares de parcs et jardins ! Parc et jardin de l’Abrègement Bioussac Catégories d’évènement: Bioussac

Charente

Journée du patrimoine 2021

17 – 19 septembre

vendredi 17 septembre – 11h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 19h00

4€ ; 2€ – 12 ans ; 50€ visite de groupe jusqu’à 50 personnes.

Parc et jardin de l'Abrègement L'Abrègement, 16700 Bioussac Bioussac 16700 Moutardon Charente

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34492745.jpg 05 45 31 84 73 http://www.jardinez.com

Pour recréer le parc dévasté par la tempête de 1999, les propriétaires ont fait appel à des artistes contemporains prestigieux comme Andy Golsworthy, Antony Gormley, Christian Lapie et Joël Shapiro. Ces derniers ont utilisé avec imagination bois courbes, troncs de chêne et de séquoia et autres bois sinistrés par la tempête pour réaliser des sculptures originales. À l’orée de la forêt replantée de chênes, un coin du parc est réservé à la Querceriaie, une collection de plus de 101 espèces de chênes ! Une visite étonnante ! Le potager dans les tons dominants de jaune et d’orange est superbe.

