Au Bois Cornillé, la promenade est un art de vivre ! Parc et Château du Bois Cornillé, 17 septembre 2021 10:00, Val-d'Izé

17 – 19 septembre Au Bois Cornillé, la promenade est un art de vivre ! * Quand le paysage devient jardin, quand le jardin se fait paysage

Au cours de votre déambulation dans le vaste domaine, vous apprécierez l’esprit troubadour du château, les délicates perspectives des jardins, les carrefours au milieu des buis et futaies, le calme de l’étang muré.

Au Bois Cornillé, la promenade est un art de vivre : un régal d’équilibre et de poésie, une invitation à aimer la vie…tout simplement. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Visite libre du parc avec document explicatif et plan du site / Tarifs – Adulte 5€ – Gratuité pour les mineurs accompagnés et pour les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif.

Parc et Château du Bois Cornillé Rue du château 35450 Val-d'Izé

06 07 79 11 32 https://www.boiscornille.fr/

Le Bois Cornillé : un rare témoin des grands parcs de la Belle époque

Au cœur du bocage vitréen, Denis Bühler et Edouard André, célèbres paysagistes du XIXème siècle, ont conçu un parc ouvrant des perspectives sur le château néogothique, les bois, étangs et pâtures.

Le parc, bien conservé et entretenu, est labellisé Jardin Remarquable.

Crédits : Ella Elijah

