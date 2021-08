Trémilly Parc et Château de Trémilly Haute-Marne, Trémilly De la forteresse médiévale à la villégiature d’aujourd’hui Parc et Château de Trémilly Trémilly Catégories d’évènement: Haute-Marne

Trémilly

De la forteresse médiévale à la villégiature d’aujourd’hui Parc et Château de Trémilly, 17 septembre 2021 10:30, Trémilly. Journée du patrimoine 2021 Parc et Château de Trémilly. Gratuit

17 – 19 septembre De la forteresse médiévale à la villégiature d’aujourd’hui * *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Parc et Château de Trémilly 4 rue du Château, 52110 Trémilly Trémilly 52110 Haute-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85229599.jpg?_ts=1624965714315 06 11 01 63 60

Il existe un château à Trémilly depuis le XIIIe siècle. Vers 1540, il appartient à Jacques Ménisson, activiste protestant, qui s’en servira de refuge pour les réformés (le château sera alors assiégé deux fois par les Ligueurs). De l’ancienne forteresse médiévale, il ne subsiste que les douves et des salles voûtées en sous-sol, le reste a été détruit pendant les guerres de religions. Il reste de l’époque Renaissance plusieurs monuments remarquables dans le parc : poterne, portiques, puits. Le château actuel de Trémilly est rebâti en 1713 sur des plans de l’architecte et sculpteur chaumontais Jean-Baptiste Bouchardon.

Le parc comprend un jardin à l’anglaise et un bois traversé d’allées cavalières.

La façade élevée au XVIIIe siècle regarde vers un parc paysager vallonné, pittoresquement agrémenté des édicules Renaissance, tandis que la façade arrière domine le jardin axé sur une orangerie datant de la seconde moitié du XIXe siècle. Un spectaculaire escalier à deux volées relie les deux niveaux du jardin. Le château a partiellement été inscrit au titre des Monuments historiques en 1975. Un incendie a entièrement ravagé le château en 2002, il a depuis complètement été restauré.

Crédits : ©Dacier Gratuit Porte cavalier Jérome ©Madame Dacier

Lieu Parc et Château de Trémilly
Adresse 4 rue du Château, 52110 Trémilly
Ville Trémilly