Promenade commentée « Pompey de la fonte à l'acier » Parc Eiffel Énergie, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Promenade commentée « Pompey de la fonte à l’acier » * Partez à la découverte du monde de fer et de feu qu’était celui des aciéries de Pompey. Installée en 1872, l’usine sidérurgique a fermé ses portes en 1986. Cette promenade commentée parcourt l’ancien emplacement de l’usine et retrace l’histoire des aciéries aujourd’hui disparues et des ouvriers qui lui dédièrent leur vie.

Les visites sont proposées à 16h30 spécialement pour les familles._ *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

Gratuit. Inscription obligatoire. Groupe de 20 personnes maximum.

Parc Eiffel Énergie Rue des 4 éléments, 54340 Pompey Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle

Situé sur l’ancien emplacement des aciéries de Pompey, le parc Eiffel Énergie est le premier parc industriel et urbain de Lorraine. Entre haute technologie, industrie et logistique, cette zone d’activité économique de 140 hectares regroupe 242 entreprises et emploie aujourd’hui 5 500 personnes.

