Découvrez la faune et la flore du parc accompagné d'un guide ! Parc écologique Izadia, 19 septembre 2021 10:30, Anglet Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription https://izadia.anglet.fr/reservez-en-ligne-vos-animations-izadia/

Dimanche 19 septembre, 10h30 Découvrez la faune et la flore du parc accompagné d’un guide ! * Laissez-vous guider sur les sentiers d’un espace naturel, à la rencontre de paysages et habitants variés. Notre guide aura à cœur de vous faire découvrir la faune, la flore et les milieux naturels patrimoniaux du Parc écologique Izadia. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Dès 6 ans. Annulé en cas de pluie.

Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour, 64600 Anglet Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location71290564.jpg 05 59 57 17 48

Le parc écologique Izadia est un espace naturel préservé. Une gestion scientifique est réalisée pour conserver la diversité et la richesse de sa faune et sa flore patrimoniales. A l’intérieur de la Maison de l’Environnement, une exposition vous permet d’en savoir plus. En milieu urbain cet espace naturel est également un lieu d’expression privilégié pour les artistes. Intégrées en pleines nature, les œuvres peuvent alors raconter une histoire.

Crédits : ©Parc écologique Izadia

