Créteil Parc Dupeyroux Créteil, Val-de-Marne Parcs et Jardins en Fête “L’art s’invite au jardin” Parc Dupeyroux Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Val-de-Marne

Parcs et Jardins en Fête “L’art s’invite au jardin” Parc Dupeyroux, 18 septembre 2021 14:30, Créteil. Journée du patrimoine 2021 Parc Dupeyroux. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h30 Parcs et Jardins en Fête “L’art s’invite au jardin” * Concerts

La Musique de Créteil vous invite à un voyage musical

Samedi : de 14h30 à 17h Saisons musicales

Conservatoire Marcel Dadi

Présentations d’instrument, lectures musicales et autres propositions artistiques permettront aux jeunes et moins jeunes de se projeter dans une nouvelle année au côté du Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

*

Entrée Libre

Parc Dupeyroux 23 rue des Mèches 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 56 72 14 94 http://www.ville-creteil.fr

Le parc Dupeyroux est un espace boisé, témoin historique de notre ville, avec son jardin à l’anglaise. Remanié au XIXe siècle, il est établi sur l’ancien site du fief de Pontault qui comportait un château Louis XIII. Il s’étale aujourd’hui autour d’une villa à l’italienne du XIXe siècle devenue la résidence préfectorale.

Crédits : Ville de Créteil Gratuit

Détails Heure : 14:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Créteil, Val-de-Marne Autres Lieu Parc Dupeyroux Adresse 23 rue des Mèches 94000 Créteil Ville Créteil Age maximum 99 lieuville Parc Dupeyroux Créteil