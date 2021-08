Senlis Parc du Château Royal Oise, Senlis Impromptus musicaux du Quatuor Métamorphoses Parc du Château Royal Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Impromptus musicaux du Quatuor Métamorphoses Parc du Château Royal, 17 septembre 2021 17:30, Senlis. Journée du patrimoine 2021 Parc du Château Royal. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 17h30 Impromptus musicaux du Quatuor Métamorphoses * Le Quatuor Métamorphoses se perfectionne régulièrement avec les membres des Quatuors Ebène et Modigliani. Membre nominé de l’ECMA en 2018, le Quatuor bénéficie de l’enseignement de grands musiciens comme Hatto Bayerle, Johannes Meissl, Patrick Jüdt, Petr Prause, Per Lundberg, Diana Ligeti ou encore Alfred Brendel. *

vendredi 17 septembre – 17h30 à 19h30

*

Gratuit – Accès libre

Parc du Château Royal Place du parvis Notre Dame – 60300 Senlis Senlis 60300 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location23094469.jpg 03 44 32 01 06 http://www.ville-senlis.fr

Adossé à la muraille gallo-romaine, les vestiges du château royal ayant vu l’élection de Hugues Capet au trône de France, reconstruit au 12ème et 13ème siècle, côtoient un prieuré consacré à St Maurice. Crédits photo : Ville de Senlis

Crédits : © Quatuor Métamorphoses Gratuit

Détails Heure : 17:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Parc du Château Royal Adresse Place du parvis Notre Dame - 60300 Senlis Ville Senlis lieuville Parc du Château Royal Senlis