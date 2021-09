Champigneulles Parc du Château du Bas Champigneulles, Meurthe-et-Moselle Champigneulles : entre Histoire et nature Parc du Château du Bas Champigneulles Catégories d’évènement: Champigneulles

Meurthe-et-Moselle

Champigneulles : entre Histoire et nature Parc du Château du Bas, 18 septembre 2021 14:30, Champigneulles. Journée du patrimoine 2021 Parc du Château du Bas. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h30 Champigneulles : entre Histoire et nature * Ce circuit met à l’honneur les richesses naturelles et historiques de Champigneulles. Le patrimoine champigneullais est mis à l’honneur au travers d’une promenade commentée d’environ 2km. Partez à la découverte des richesses du patrimoine naturel et historique de la ville. Château, brasserie, étang et zone naturelle protégée sauront vous surprendre. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

*

Gratuit. Entrée libre. 15 personnes maximum par groupe. Pass sanitaire obligatoire. Point de départ de la visite guidée : parking du collège Julien Franck, 36 rue de Nancy.

Parc du Château du Bas 34 rue de nancy, 54250 Champigneulles Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location52889589.jpg

Le parc du Château du Bas de Champigneulles est un jardin de treize hectares dit « à l’anglaise » constitué de vastes clairières engazonnées, bordées de bosquets d’arbres et d’arbustes de vingt-six essences communes de Lorraine. L’ensemble est sillonné par le ruisseau de Saint-Barthélemy qui traverse le parc et vient approvisionner l’étang servant de réserve d’eau à l’ancien moulin à blé construit aux environs de 1350. Pour les amoureux des plantes rares, deux variétés intéressantes, Tulipa Sylvestris et Gagea Vilosa, comptent parmi les derniers spécimens en Lorraine. La tulipe sauvage et la gagée des champs, qui sont protégées au niveau national, sont particulièrement préservées. Le renouvellement des arbres se fait par régénération naturelle et la végétation naturelle est utilisée à des fins paysagères tels que le corydale bulbeux, l’alliaire officinale, la benoite commune, la molinie, le géranium robert, l’ornithogale en ombrelle. Ces plantes sont « cultivées » en respectant leurs cycles végétatifs. La faune est également bien représentée par de nombreuses espèces d’oiseaux, hérons, martin-pêcheur, cincles plongeurs, chouettes hulottes et divers passereaux, mais aussi par la présence occasionnelle de canards et poules d’eau.

Crédits : ©Gilles Malgonne Gratuit ©Ville de Champigneulles

Détails Heure : 14:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Champigneulles, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Parc du Château du Bas Adresse 34 rue de nancy, 54250 Champigneulles Ville Champigneulles lieuville Parc du Château du Bas Champigneulles