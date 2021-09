Villers-Cotterêts Parc du Château de Villers-Cotterêts Aisne, Villers-Cotterêts Découverte du “Jardin de Guillemine”, promenade des Amis du Château de Villers-Cotterêts Parc du Château de Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

18 et 19 septembre Découverte du “Jardin de Guillemine”, promenade des Amis du Château de Villers-Cotterêts * La Société des Amis du Château Villers-Cotterêts, consciente de l’impact culturel pour la ville et sa région, se prépare à accueillir la Cité Internationale de la Langue Français en mars 2022. Dans cette perspective, l’association déploie diverses actions de sensibilisation et présente lors des Journées du Patrimoine un nouveau projet qui associe directement le parc du château. A l’image des jardins potagers qui accompagnaient les cuisines des châteaux royaux, il s’agit de recréer un « potager bio, et un jardin de plantes médicinales et aromatiques ». Le “Jardin de Guillemine” a pour vocation d’être une source de découverte pour les jeunes et les moins jeunes, qui pourront le visiter, l’entretenir, et enrichir ainsi leurs connaissances ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Parc du Château de Villers-Cotterêts, Villers-Cotterêts, Aisne

Découverte du “Jardin de Guillemine”, promenade des Amis du Château de Villers-Cotterêts. Ce jardin, créé par les membres de la Société des Amis du Château de Villers-Cotterêts pour être une véritable source de découverte pour les jeunes et les moins jeunes qui pourront le visiter, l’entretenir et enrichir leurs connaissances. Se cultiver en cultivant… Pourquoi pas !

