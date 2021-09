Sarzeau Parc du Château de Kerlevenan Morbihan, Sarzeau Concert dans la Chapelle de Kerlevenan Parc du Château de Kerlevenan Sarzeau Catégories d’évènement: Morbihan

Concert dans la Chapelle de Kerlevenan Parc du Château de Kerlevenan, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Concert dans la Chapelle de Kerlevenan

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

à 15h30 – 2€ / pass sanitaire demandé

Parc du Château de Kerlevenan Kerlevenan, 56370, Sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan

Surplombant le golfe du Morbihan, le parc entourant le château de la fin du XVIIIème est un souvenir des jardins anglo-chinois avec un pavillon chinois et une chapelle et il y a une partie du jardin à la française Les communs de la même époque sont aussi entourés d’essences diverses d’arbres – pins maritime, parasol, chênes verts, douglas, cèdres du Liban, érables- de buissons anciens d’hortensias et de camélias.

