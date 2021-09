Montmerle-sur-Saône Parc des minimes Ain, Montmerle-sur-Saône Visite commentée du patrimoine et de la Vigne des Minimes Parc des minimes Montmerle-sur-Saône Catégories d’évènement: Ain

Visite commentée du patrimoine et de la Vigne des Minimes Parc des minimes, 18 septembre 2021 14:00, Montmerle-sur-Saône. Journée du patrimoine 2021 Parc des minimes. Gratuit

18 et 19 septembre Visite commentée du patrimoine et de la Vigne des Minimes * Un demi-siècle plus tard, une association décide de faire renaître la vigne sur la colline des Minimes. Présentation de l’histoire de la vigne à Montmerle et des objectifs de l’association. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Durée : 20min.

Parc des minimes Site des minimes, 01090 Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain

A la fin du siècle dernier, le comte des chaux fit arracher la vigne et la remplaça par un parc d’agrément avec allées cavalières. Les principales essences datent, pour la plupart de la création du parc : érable blanc, sapin pectimé, pin griffithii, séquoïa, épicéa, etc. Appréciez la promenade dans ce parc d’agrément.

