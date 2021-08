Strasbourg Parc de l'Orangerie Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée du Parc de l’Orangerie dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ! » Parc de l’Orangerie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Vendredi 17 septembre, 15h30 Visite guidée du Parc de l’Orangerie dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ! » * Découverte avec une médiatrice du Parc de l’Orangerie. C’est l’occasion d’explorer les différents jardins et d’entrer en contact avec l’art contemporain ! *

Gratuité dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ! ». Réservation sur inscription uniquement.

Parc de l’Orangerie Avenue de l’Europe, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin

Depuis le XVIIIe siècle, le parc de l’Orangerie demeure la promenade favorite des Strasbourgeois, séduits par ses différentes ambiances et ses espaces de loisirs. D’une superficie de 26 hectares, le parc de l’Orangerie constitue un patrimoine naturel remarquable, avec ses arbres centenaires et ses aménagements paysagers. Le parc est classé au titre des Monuments historiques en 1993.

