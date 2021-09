Visites accompagnées des extérieurs de la Maison Radieuse Parc de la Maison radieuse, 19 septembre 2021 10:00, Rezé.

Journée du patrimoine 2021 Parc de la Maison radieuse. Gratuit|Sur inscription

Dimanche 19 septembre, 10h00

Visites accompagnées des extérieurs de la Maison Radieuse

Pour cette édition spéciale, nous avons tenu à concilier nos contraintes et nos envies en proposant a minima trois parcours thématiques dans le parc uniquement.

Les visites auront lieu entre 10h et 17h30. Elles seront réalisés par petits groupes de visiteurs (10 à 20 personnes) accompagnés d’un binôme de bénévoles.

Les thèmes suivants ont été retenus:

-un parcours minéral faisant le tour du bâtiment et présentant son architecture

-un parcours végétal partant du Tritou et faisant un boucle passant entre le terrain de foot et les barbecues avant de revenir vers le bâtiment

– un parcours animal orienté sur la découverte des oiseaux dans le parc.

Par ailleurs, quatre points d’accueil proches des entrées seront tenus par des bénévoles afin d’aiguiller les visiteurs et les renseigner sur les parcours notamment les points et horaires de départ. Nous invitons donc chacun à prendre en compte cette spécificité.

Un cheminement d’attente balisé sera proposé aux visiteurs en attendant le début d’un parcours qui longera le bord du parc et sera parsemé de photos du site, témoignages audio d’habitant (via QR code) et d’information sur les arbres.

L’affichage que nous ferons indiquera clairement aux visiteurs qu’ils sont dans un espace de vie pour plus de 700 personnes et donc qu’en cette période compliquée, il est plus que jamais nécessaire de respecter les habitants de la Maison Radieuse et de se comporter en invité sur le site. Par ailleurs, l’accès aux bâtiments lui-même et à ses étages sera interdit aux visiteurs via un affichage.

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Entrée libre, selon parcours et inscriptions sur place



Parc de la Maison radieuse boulevard Le Corbusier 44400 Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique

