Samedi 18 septembre, 14h00 Zones humides du Cens et carrières de la Côte d’Or * Au cours de la balade, vous aurez l’occasion de découvrir les multiples facettes de la biodiversité du Cens : des espèces protégées, communes mais indispensables pour le fonctionnement de la rivière, des plantes qui se consomment ou qui soignent, du petit insecte aquatique à la loutre d’Europe en passant par le triton palmé ou d’autres amphibiens… Cette balade passera par la « Côte d’Or », quartier isolé entre le champ de course, le Cens et des terres agricoles exploitées jusque dans les années 1970, et qui fut d’abord occupé par des carriers puis par des traminots (à partir de la création du dépôt de la Morrhonnière en 1913). Avec la Fédération des Amis de l’Erdre en partenariat avec l’Association de la Côte d’Or. Aller de 2,5 km du Parc de la Gaudinière jusqu’à l’Erdre. *

Le parc de la Gaudinière est un jardin paysager ouvert au public de la ville de Nantes d’une superficie de 12,5 ha.

Il est situé au nord de la ville dans le quartier Breil – Barberie, au niveau du pont du Cens, à la limite de la commune d‘Orvault.

