(Re)découvrez le poumon du quartier de l’Esplanade Parc de la Citadelle, 17 septembre 2021 14:00, Strasbourg.

Journée du patrimoine 2021 Parc de la Citadelle. Tarif préférentiel|Sur inscription 06 26 24 74 55

Vendredi 17 septembre, 14h00

(Re)découvrez le poumon du quartier de l’Esplanade

*

Laissez-vous guider pour découvrir l’histoire du Parc de la Citadelle.

Lieu de prédilection des sportifs, le parc est aussi un héritage de notre passé et fait partie de notre patrimoine. Mais qui connaît son histoire ? À l’écart de l’agitation et du bruit, venez (re)découvrir le poumon du quartier de l’Esplanade.

Cette visite est adaptée à un public scolaire.

La réservation est obligatoire pour le groupe.

*

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

*

Sur réservation obligatoire pour les groupes scolaires. 100€ TTC pour le groupe.



Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 67000 Strasbourg Strasbourg Esplanade Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61573780.jpg

Strasbourg est intégrée au royaume de France à la faveur du traité d’Illkirch le 30 septembre 1681. Trois jours plus tard, Sébastien de Vauban engage les études nécessaires à sa fortification. La Citadelle est érigée, jusqu’en 1685, par l’ingénieur général Jacques Tarade pour protéger la nouvelle place forte. Elle constitue une cité militaire entre la ville et le Rhin et est principalement axée sur La Défense du Rhin.

Elle est partiellement détruite lors du siège et du bombardement de Strasbourg à l’été 1870. Avant son démantèlement consécutif à l’annexion de la ville au IIe Reich allemand (1871), elle présentait un plan pentagonal régulier, bastionné à ses angles.

Les vestiges sont classés au titre des Monuments historiques au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1964, un parc de 12 hectares est aménagé sur le site de la Citadelle dans le quartier neuf de l’Esplanade. Il conjugue avec pittoresque les dénivelés de l’architecture, l’eau des fossés et la végétation.

Crédits : ©Office de Tourisme de Strasbourg et sa région Tarif préférentiel|Sur inscription ©Ji-Elle