Gujan-Mestras Parc de la Chêneraie Gironde, Gujan-Mestras Venez à la “Sortie Nature” pour découvrir le canal des Landes Parc de la Chêneraie Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Venez à la “Sortie Nature” pour découvrir le canal des Landes Parc de la Chêneraie, 18 septembre 2021 10:00, Gujan-Mestras. Journée du patrimoine 2021 Parc de la Chêneraie. Gratuit|Sur inscription gujan-mestras.environnement.33@orange.fr

18 et 19 septembre Venez à la “Sortie Nature” pour découvrir le canal des Landes * Sortie Nature sur le thème : “Historique et Actualités sur le Canal des Landes”. Proposée par l’association Gujan-Mestras Environnement. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

*

Gratuit. Jauge limitée. Réservation obligatoire. Rendez-vous devant le blockhaus de la Hume au parc de la Chêneraie.

Parc de la Chêneraie 33470 Gujan-Mestras Gujan-Mestras 33470 Gironde Crédits : Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Parc de la Chêneraie Adresse 33470 Gujan-Mestras Ville Gujan-Mestras lieuville Parc de la Chêneraie Gujan-Mestras