OÙ EST DENIS ? Le grand jeu Parc de decouverte cap loire, 18 septembre 2021 14:00, Montjean-sur-Loire.

Journée du patrimoine 2021 Parc de decouverte cap loire. Tarif habituel

18 et 19 septembre

OÙ EST DENIS ? Le grand jeu

Denis et 4 de ses amis se sont cachés dans Cap Loire. Lors de leurs déplacements, ils ont semé plusieurs objets représentatifs de leurs métiers : marinier, marinière, pêcheur, lavandière…

Ouvrez grand les yeux et explorez bateau, exposition et jardin avec attention pour retrouver un maximum d’objets et de personnages.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Tarifs : animation incluse dans le prix d’entrée au parc (6€, 4,5€, gratuit).



Parc de decouverte cap loire Parc de découverte Cap Loire 20 rue d’Anjou, 49570 Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire 49570 Montjean-sur-Loire Maine-et-Loire

Entre parc et musée, CAP LOIRE est un site de visite qui permet une véritable immersion dans la culture ligérienne. En son sein, on y trouve : – Une exposition ludique sur les bateaux de Loire et la via à bord – La visite du bateau Cap Vert, classé Monument Historique – 11 000m² de jardins thématiques La visite du site est un voyage qui mènera petits et grands vers la découverte et l’exploration de l’histoire, de la technique et de la vie à bord des bateaux de Loire. En embarquant sur le chaland Cap Vert, les visiteurs apprécieront la remonté de la Loire et connaîtront la vie des mariniers et de leur famille. Autour du Cap Vert, 11 000m² d’espaces naturels inviteront les visiteurs à passer un agréable moment. Au gré des envies chacun pourra se balader, flâner ou voyager dans des jardins plus originaux les uns que les autres avec leur végétation singulière et surprenante.

