Samedi 18 septembre, 19h00 Spectacle “Notre commune. Histoire méconnue racontée sur un char” * Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! Entre rêve politique et machinerie féérique, le théâtre Amer réveille 150 ans de mémoire oubliée, pourtant essentielle à l’Humanité. Ouvrez grand vos mirettes, ça va barder ! L’histoire s’écrit toujours par les vainqueurs dit-on… Mars 1871. La France a perdu la guerre contre la Prusse. Le peuple affamé s’insurge contre la monarchie en place et proclame La Commune de Paris. Durant 73 jours, les communards expérimentent la démocratie directe et adoptent de formidables mesures sociales. Jusqu’à la semaine sanglante du mois de mai… Manipulation d’objets, feux d’artifices, chants, accompagnent deux fantômes juchés sur un char itinérant. Arpentant les rues et haranguant les foules, ils portent haut et fort le récit mal connu de ce qui fût, notre dernière révolution. À l’occasion du 125ème anniversaire du Kremlin-Bicêtre, la Ville et l’ECAM se réjouissent de convier toutes les générations à revivre cette utopie en action ! *

samedi 18 septembre – 19h00 à 20h30

Entrée libre, spectacle en extérieur avec déambulation de l’ECAM au parc de Bicêtre

Parc de Bicêtre 78 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Crédits : Sileks Gratuit

Heure : 19:00 - 20:30