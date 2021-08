Le Châtellier Parc Botanique de Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, Le Châtellier Visite guidée et balades pédagogiques dans les jardins Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite guidée et balades pédagogiques dans les jardins Parc Botanique de Haute Bretagne, 18 septembre 2021 11:00, Le Châtellier. Journée du patrimoine 2021 Parc Botanique de Haute Bretagne. Tarif préférentiel https://www.tourisme-marchesdebretagne.com/journees-europeennes-du-patrimoine-parc-botanique-de-haute-bretagne/, http://www.jardinbretagne.com/index.html, https://www.facebook.com/parcfloralbretagne/

18 et 19 septembre Visite guidée et balades pédagogiques dans les jardins * Considéré comme « l’un des plus beaux parcs paysagers de France » d’après le Guide Michelin, le parc botanique s’étend sur 25 hectares et regroupe une vingtaine de jardins thématiques où s’acclimatent des végétaux des différents continents. Au cœur du parc, dans le salon principal du château de la Foltière, construit sur le plan des malouinières avec sa toiture à croupes, ses frontons triangulaires et son avant-corps, vous trouverez un salon de thé ouvert au public de 14h00 à 18h00. Au programme :

Le samedi à 14h une visite guidée des jardins sera proposée (max. 49 personnes).

Le dimanche à 14h00 et à 16h30 des balades seront proposées avec un éducateur pédagogique pour partir à la découverte de la biodiversité du parc (max. 20 personnes).

Réservation conseillée *

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Tarif de base 7,90€ Tarif réduit 6,90€ 13-18 ans et autres tarifs réduits Tarif enfant 5,00€ 5-12 ans

Parc Botanique de Haute Bretagne La Foltière, 35133 Le Châtellier Le Châtellier 35133 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42441628.jpg 02 99 95 48 32 https://www.jardinbretagne.com/ https://www.facebook.com/parcfloralbretagne/

Dessiné en 1847, ce parc floral de vingt-cinq hectares acclimate les essences des différents continents dans 24 ​jardins botaniques, thématiques, contemporains… “inspirés par des poèmes, des souvenirs de voyages ou encore l’histoire des jardins,…ce parc de rêve, ce dédale de plaisir… est ouvert sur la beauté désarmante du paysage breton. La diversité des plantes, des fleurs, des points de vue, offre au visiteur une promenade de charme éternellement dépaysante.” extrait du guide “La France des jardins”. Ce parc est, aussi, un univers botanique fantastique pour les enfants qui y découvrent un jardin préhistorique et son tyrannosaure, 3 labyrinthes et le minotaure, l’antre des plantes carnivores après une traversée sur un grand pont suspendu, le fantôme de la Foltière…

