Bliesbruck Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck, Moselle Voyagez à travers le temps à la découverte des civilisations celtiques et romaines Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck Catégories d’évènement: Bliesbruck

Moselle

Voyagez à travers le temps à la découverte des civilisations celtiques et romaines Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, 18 septembre 2021 10:00, Bliesbruck. Journée du patrimoine 2021 Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique 03 87 35 02 20, bliesbruck@moselle.fr

18 et 19 septembre Voyagez à travers le temps à la découverte des civilisations celtiques et romaines * Partez à la découverte des vestiges de la petite ville romaine et de ses thermes publics, parcourez la grande villa de Reinheim et pénétrez dans la tombe de la Princesse de Reinheim. Admirez les collections issues des fouilles présentées dans les différents lieux d’exposition du Parc. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. Respect des gestes barrières.

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck Bliesbruck 57200 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81318259.jpg 03 87 35 02 20 http://www.archeo57.com

Dans la vallée de la Blies, à la frontière franco-allemande, le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim présente les résultats de fouilles portant principalement sur les périodes celte et gallo-romaine. Plongez dans le passé en visitant la reconstitution de la tombe de la Princesse de Reinheim, une des sépultures celtes les plus riches d’Europe. Visitez les thermes gallo-romains pour comprendre le rituel du bain. Face aux thermes, sur le forum, battait le cœur de la petite ville antique et de ses deux quartiers artisanaux et commerciaux. À proximité, une immense villa, avec des bâtiments de production agricole et la résidence du maître, permettait d’alimenter la ville. Découvrez, dans les espaces d’exposition, les outils et créations des artisans romains, les produits exotiques importés, l’intérieur de la maison romaine, les trésors enfouis, les outils agricoles et les décors monumentaux.

Crédits : ©CD_57 Gratuit ©Département de la Moselle

Détails Catégories d’évènement: Bliesbruck, Moselle Autres Lieu Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Adresse 1 rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck Ville Bliesbruck Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck