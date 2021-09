Mailleroncourt-Charette Parc à l'Anglaise de La Cude Haute-Saône, Mailleroncourt-Charette Visites guidées du Parc à l’anglaise de La Cude Parc à l’Anglaise de La Cude Mailleroncourt-Charette Catégories d’évènement: Haute-Saône

Visites guidées du Parc à l'anglaise de La Cude Parc à l'Anglaise de La Cude, 19 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h30 Visites guidées du Parc à l’anglaise de La Cude * Des essences rares venant de tous les continents ! *

Parc à l’Anglaise de La Cude Moulin de La Cude, 70240, Mailleroncourt-Charette Mailleroncourt-Charette 70240 Haute-Saône

03 84 95 83 93 https://parcalanglaiselacude.fr/

Le parc de la Cude, c’est un écrin de verdure à Mailleroncourt-Charette qui réunit, sur 5 ha, près de 1 000 essences d’arbres et d’arbustes. Géré par François, passionné par la nature. Le parc est un lieu féerique où il est bon de passer du temps en famille !

