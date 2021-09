Découvrez la vie et les gestes des Hommes préhistoriques en vous amusant ! Paléosite, 18 septembre 2021 10:30, Saint-Césaire.

18 et 19 septembre

Découvrez la vie et les gestes des Hommes préhistoriques en vous amusant !

Pour les Journées européennes du patrimoine au Paléosite, venez découvrir le patrimoine préhistorique, avec des visites, animations et ateliers pour les grands comme pour les petits !

Après avoir assisté à une série de projections exclusives, vous apprendrez les gestes de la vie quotidienne des hommes préhistoriques grâce aux démonstrations faites par l’équipe d’animation (allumage de feu par percussion et friction, fabrication d’outils par taille de silex, tir de sagaies au propulseur, peinture à l’ocre), et vous saurez tout sur le patrimoine achéologique local avec la visite guidée du site de la Roche à Pierrot, mondialement connu pour avoir livré le squelette d’une jeune Néandertalienne surnommée Pierrette. Sur le pas de tir au propulseur, vous pourrez également vous entraîner sur des cibles, et tenter de gagner de nombreux lots avec le jeu du Propu-ballon !

Passez ensuite à la pratique avec une série d’ateliers participatifs pour tous les âges :

– l’atelier de fouille archéologique pour devenir un.e vrai.e archéologue (à partir de 6 ans, à 10h30, durée 45 min),

– l’atelier d’arts préhistoriques (maquillage à l’ocre et modelage d’argile, accessible à tous, avec accompagnateur pour les enfants, de 14h30 à 17h),

– l’atelier « Vis ma vie de Néandertal » pour apprendre la taille de silex et l’allumage de feu (accessible à tous, avec accompagnateur pour les enfants, à 16h, durée 45 min),

– le parcours du chasseur pour partir chasser au propulseur en forêt sur une partie du parcours du Championnat européen de tir aux armes préhistoriques (à 17h30, durée 45 min, à partir de 7 ans pour tirer, 6 ans pour suivre le parcours, et avec adulte accompagnateur, entraînement préalable au pas de tir conseillé et vêtements adaptés).

L’après-midi, Stéphanie Roumégous, guide conférencière et animatrice historique, viendra spécialement présenter ses ateliers sur la médecine (samedi 18) et l’alimentation à la Préhistoire (dimanche Préhisto’Miam) de 14h30 à 18h30.

Les visiteurs auront également la possibilité de réaliser (gratuitement mais avec réservation) la nouvelle expérience de Réalité Virtuelle « Sur les pas de Pierrette » : grâce à un casque, les participants incarnent un homme ou une femme préhistorique et se trouvent immergés dans un clan de chasseurs-cueilleurs pendant 15 à 20 minutes. En participant aux activités quotidiennes de la tribu, le participant se fera une place au sein du clan (sur réservation, à partir de 8 ans, 10 ans minimum recommandé, de 10h30 à 17h).

samedi 18 septembre – 10h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 19h00

Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire pour les groupes de 15 personnes et + et pour les ateliers participatifs.



Paléosite Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-Césaire Saint-Césaire 17770 Beaulieu Charente-Maritime

05 46 97 90 90 http://www.paleosite.fr

