vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : devant le Palais Universitaire.

Palais Universitaire 9 place de l’Université, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin

Le Palais Universitaire de Strasbourg, familièrement appelé « Palais U », est un bâtiment de style néo-Renaissance, construit entre 1879 et 1884 sous la direction de l’architecte Otto Warth et inauguré par l’empereur Guillaume Ier de Prusse en 1884. Cet édifice constitue le pôle majeur de la nouvelle université strasbourgeoise inaugurée lors de l’annexion de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand, en 1871, remplaçant l’université française issue du Gymnase Jean-Sturm en 1538. Le bâtiment est partiellement classé au titre des Monuments historiques en 1990.

