Visite du domaine du Palais-Royal Palais-Royal – Ministère de la Culture, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, 18 septembre 2021 09:00, Paris. Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Visite du domaine du Palais-Royal * Visite exceptionnelle du domaine du Palais-Royal et de l’ensemble des institutions y siégeant : ministère de la Culture, Conseil d’Etat, Conseil Constitutionnel et Comédie Française. L’ensemble du parcours est animé par des guides conférenciers. Nouveauté cette année, un dispositif interactif unique, accessible sur la plateforme Explorama, donne l’opportunité aux plus aventuriers, avec l’aide des fantômes de Richelieu et Napoléon, de se lancer dans un jeu de piste et d’enquêtes !

A découvrir également pendant la visite : un marathon musical dans la Salle des Maréchaux du ministère de la Culture, mené par de jeunes artistes sortant du conservatoire, un quiz au Conseil d’Etat pour tester vos connaissances sur le patrimoine. Ouvert au public sans réservation :

Petits et grands pourront également profiter du jardin du Palais-Royal, parcourir une exposition de véhicules d’époque installée sur le plateau Bury et participer à une enquête exclusive proposée par la plateforme Explorama, pour découvrir tous les secrets du Palais-Royal… *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h30

Entrée gratuite sur inscription

Palais-Royal – Ministère de la Culture, Conseil d'État, Conseil constitutionnel RDV Place Colette (sortie par le 5 rue de Valois) 75001 Paris

