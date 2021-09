Ajaccio Palais Fesch, musée des Beaux-Arts Ajaccio, Corse-du-Sud Les collections napoléoniennes du Palais Fesch-musée des Beaux-arts et l’exposition temporaire Napoléon, légendes Palais Fesch, musée des Beaux-Arts Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

18 et 19 septembre Les collections napoléoniennes du Palais Fesch-musée des Beaux-arts et l’exposition temporaire Napoléon, légendes * Grâce à un livret-jeux fourni à l’accueil, suis le petit Napo à travers les salles du Palais Fesch. Il te guidera à travers l’histoire de sa famille, jusqu’à sa légende, sujet de l’exposition estivale. Son parcours, ponctué de petits jeux, te permettra de découvrir l’amour des Bonaparte pour les arts et l’ampleur de la légende napoléonienne dans la peinture, la sculpture, la littérature et le cinéma. *

samedi 18 septembre – 09h15 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h15 à 18h00

Entrée libre

Palais Fesch, musée des Beaux-Arts 50-52 rue du Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud

L’édifice a été construit à la demande du Cardinal Fesch (1763-1839), oncle maternel de Napoléon Ier afin d’abriter un Institut des Arts et des Sciences. Ce grand amateur d’art légua à sa ville natale plus de mille tableaux. Aujourd’hui, le palais abrite une importante collection de peintures italiennes, une collection napoléonienne et une collection de peintures corses.

