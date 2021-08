Caen Palais Ducal - Artothèque, espaces d'art contemporain Caen, Calvados Animation jeune public : visite en famille avec le sac Artojeux Palais Ducal – Artothèque, espaces d’art contemporain Caen Catégories d’évènement: Caen

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Sac à demander à l’accueil, en fonction du nombre disponible.

Palais Ducal – Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon, 14000 Caen Caen 14000 Calvados

Construit au XIVe siècle, le palais Ducal servait vraisemblablement à accueillir les hôtes de marque de l’abbaye aux Hommes. Remanié au fil des siècles, ce bâtiment a longtemps servi d’entrepôt avant d’accueillir jusque dans les années 60, l’École normale d’Institutrices puis de revenir dans le patrimoine municipal alors que le palais Ducal était inoccupé depuis une quarantaine d’années. En 2009, la ville de Caen décide de le réhabiliter pour y installer L’Artothèque de Caen. Ainsi, le 14 septembre 2013, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, L’Artothèque, espace d’art contemporain, ouvre ses portes au palais Ducal, et inaugure ses nouveaux espaces d’exposition et de prêt d’œuvres.

