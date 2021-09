Nancy Palais du Gouvernement Meurthe-et-Moselle, Nancy Présentation historique d’un hôtel particulier, symbole de l’entrée de la Lorraine dans le royaume de France Palais du Gouvernement Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Présentation historique d’un hôtel particulier, symbole de l’entrée de la Lorraine dans le royaume de France Palais du Gouvernement, 18 septembre 2021 10:00, Nancy. Journée du patrimoine 2021 Palais du Gouvernement. Gratuit

18 et 19 septembre Présentation historique d’un hôtel particulier, symbole de l’entrée de la Lorraine dans le royaume de France * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Présentation historique rapide du monument (environ 15 min). Les explications se feront donc en continu sur la durée des créneaux horaires d’ouverture du bâtiment.

Palais du Gouvernement Hémicycle Charles de Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location37814444.54329.jpg http://www.musee-lorrrain.nancy.fr

Le Palais du Gouvernement, construit entre 1751 et 1753 par Emmanuel Héré, constitue le pendant architectural de l’hôtel de ville auquel il fait face. Il s’inscrit dans la perspective remarquable entre la place Stanislas (ancienne place Royale) et la place de la Carrière. Durant le règne du duc Stanislas, roi de Pologne et beau-père de Louis XV, il accueillait la résidence du représentant de la France en Lorraine. Il symbolise l’entrée de la Lorraine dans le royaume de France.

Crédits : ©Ville de Nancy Gratuit ©Ville de Nancy

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Palais du Gouvernement Adresse Hémicycle Charles de Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy Ville Nancy lieuville Palais du Gouvernement Nancy