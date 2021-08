Perpignan Palais des rois de Majorque Perpignan, Pyrénées-Orientales Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Visite libre avec des carnets adaptés Palais des rois de Majorque Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Vendredi 17 septembre, 10h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Visite libre avec des carnets adaptés * 1) carnet “Les faciles à lire” comportant des images commentées à destination de tous les visiteur·ses·s en apprentissage du français : 2) carnet “Le patrimoine en images” comportant des images commentées pour mieux appréhender le monument dans le temps et dans l’espace : *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

Palais des rois de Majorque rue des Archers, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales

https://cibul.s3.amazonaws.com/location90565914.jpg?_ts=1626877040305 http://www.ledepartement66.fr/99-palais-des-rois-de-majorque.htm

Le Palais des rois de Majorque est représentatif des palais construits au XIIIe siècle en bordure de Méditerranée. Pendant soixante-treize ans il fut la demeure des rois de Majorque, période durant laquelle Perpignan devint capitale d’un royaume prospère. Son architecture, sobre et élégante, mélange influences gothiques et méditerranéennes, la construction d’une double enceinte au XVe siècle affirmera sa vocation de forteresse. En 2018, le palais des rois de Majorque a obtenu la marque d’État Tourisme et Handicap pour le handicap mental et le handicap auditif : la marque garantit la qualité d’accueil et permet de passer du “pouvoir accueillir” que valide la loi au “vouloir accueillir” qui émane d’une démarche volontaire de la part de l’établissement.

