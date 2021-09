Dijon Palais des Ducs et des États de Bourgogne Côte-d'Or, Dijon Un parcours ludique sur application mobile Palais des Ducs et des États de Bourgogne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Un parcours ludique sur application mobile Palais des Ducs et des États de Bourgogne, 18 septembre 2021 08:00, Dijon. Journée du patrimoine 2021 Palais des Ducs et des États de Bourgogne. Gratuit 03 80 48 82 26

18 et 19 septembre Un parcours ludique sur application mobile * Relevez le défi de notre jeu de piste “Curieux détails” : partez à la chasse aux animaux cachés au cœur des monuments dijonnais, trouvez les visages qui nous surveillent depuis un bâtiment ou résolvez les mystères de ces détails nichés au sein de l’architecture du centre historique de la ville. Le temps d’une balade, amusez-vous avec ce jeu

samedi 18 septembre – 08h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 20h00

Disponible à partir du 17 septembre : Téléchargez l’application “Explorama” sur Apple Store ou Google Play.

Palais des Ducs et des États de Bourgogne Place de la Libération, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or

Le palais des ducs et des états de Bourgogne à Dijon en Côte-d’Or est un ensemble architectural comprenant plusieurs parties imbriquées : la plus ancienne est le palais ducal des XIVème et XVème siècles, de style gothique, qui comprend encore un logis (bien visible depuis la place des Ducs), les cuisines ducales (cour de Bar) et deux tours : la tour de la terrasse, ou tour Philippe le Bon et la tour de Bar. La plus grande partie des bâtiments visibles aujourd’hui a cependant été bâtie aux XVIIème et surtout XVIIIème siècles, dans un style classique, avec le dessin de la place royale, aujourd’hui place de la Libération. Enfin, la façade du musée des Beaux-Arts, sur la place de la Sainte-Chapelle, a été élevée au XIXème siècle à l’emplacement de la Sainte-Chapelle de Dijon détruite en 1802. Cet ensemble, dans un remarquable état de conservation, témoigne de presque un millénaire de vie politique à Dijon.

Le Palais fut l’un des sièges des souverains de l’État bourguignon, les ducs de Bourgogne. Classé au titre des Monuments Historiques par la liste de 1862 et par arrêté de 1926, il abrite aujourd’hui la mairie de Dijon et le musée des beaux-arts de Dijon.

Lieu Palais des Ducs et des États de Bourgogne Adresse Place de la Libération, 21000 Dijon Ville Dijon