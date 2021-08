Dijon Palais des Ducs et des États de Bourgogne Côte-d'Or, Dijon Le palais des ducs et des États de Bourgogne vu de l’extérieur ! Palais des Ducs et des États de Bourgogne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Le palais des ducs et des États de Bourgogne vu de l'extérieur ! Palais des Ducs et des États de Bourgogne, 18 septembre 2021 11:00, Dijon

18 et 19 septembre Le palais des ducs et des États de Bourgogne vu de l’extérieur ! * À l’origine simple résidence adossée à l’enceinte gallo-romaine du IIIème siècle, l’Hôtel des Ducs est reconstruit aux XIVème et XVème siècles, et fait l’objet d’un chantier titanesque au XVIIIème siècle sous l’impulsion des États de Bourgogne. Laissez-vous conter l’histoire du Palais, monument emblématique de la ville !

Horaires des visites : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h (samedi et dimanche).

Durée : 30-45 min.

Réservation obligatoire à partir du 8 septembre sur patrimoine.dijon.fr

Lieu de départ provisoire, le lieu définitif sera communiqué à l’inscription.

Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire

Renseignement : 03 80 48 82 26 ou patrimoine@ville-dijon.fr

Site internet : patrimoine.dijon.fr *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h45

samedi 18 septembre – 12h00 à 12h45

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h45

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h45

dimanche 19 septembre – 12h00 à 12h45

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h45

Gratuit. Sur inscription. Nous vous remercions de vous munir de votre masque, de respecter les mesures de distanciation physique et d’appliquer les gestes barrières. En fonction de l’évolution sanitaire, l’activité pourra être modifiée ou annulée.

Palais des Ducs et des États de Bourgogne Place de la Libération, 21000 Dijon

Le palais des ducs et des états de Bourgogne à Dijon en Côte-d’Or est un ensemble architectural comprenant plusieurs parties imbriquées : la plus ancienne est le palais ducal des XIVème et XVème siècles, de style gothique, qui comprend encore un logis (bien visible depuis la place des Ducs), les cuisines ducales (cour de Bar) et deux tours : la tour de la terrasse, ou tour Philippe le Bon et la tour de Bar. La plus grande partie des bâtiments visibles aujourd’hui a cependant été bâtie aux XVIIème et surtout XVIIIème siècles, dans un style classique, avec le dessin de la place royale, aujourd’hui place de la Libération. Enfin, la façade du musée des Beaux-Arts, sur la place de la Sainte-Chapelle, a été élevée au XIXème siècle à l’emplacement de la Sainte-Chapelle de Dijon détruite en 1802. Cet ensemble, dans un remarquable état de conservation, témoigne de presque un millénaire de vie politique à Dijon.

Le Palais fut l’un des sièges des souverains de l’État bourguignon, les ducs de Bourgogne. Classé au titre des Monuments Historiques par la liste de 1862 et par arrêté de 1926, il abrite aujourd’hui la mairie de Dijon et le musée des beaux-arts de Dijon.

