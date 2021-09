Dijon Palais des Ducs et des États de Bourgogne Côte-d'Or, Dijon Compagnie Compagnie de Jérôme Bel – Festival Entre cour et jardins 2021 Palais des Ducs et des États de Bourgogne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Compagnie Compagnie de Jérôme Bel – Festival Entre cour et jardins 2021 Palais des Ducs et des États de Bourgogne, 17 septembre 2021 17:00, Dijon. Journée du patrimoine 2021 Palais des Ducs et des États de Bourgogne. Gratuit|Sur inscription https://forms.gle/SoufZsLo9ESRx15HA

Vendredi 17 septembre, 17h00 Compagnie Compagnie de Jérôme Bel – Festival Entre cour et jardins 2021 * En dehors de l’apprentissage académique, les processus d’appropriation de la danse relèvent en effet d’un ensemble de mimétismes par lesquels un individu se joint à un récit collectif (familial, ethnique, générationnel…), constitutif de sa singulière identité. Chaque solo met en lumière les formes corporelles de cet héritage culturel tout en permettant à son exécutant de faire l’expérience d’un nouveau territoire, de s’exprimer en dehors de sa communauté habituelle. “ Florian Gaité *

vendredi 17 septembre – 17h00 à 17h35

*

Réservation recommandée | Pass sanitaire obligatoire

Palais des Ducs et des États de Bourgogne Place de la Libération, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27951057.jpg

Le palais des ducs et des états de Bourgogne à Dijon en Côte-d’Or est un ensemble architectural comprenant plusieurs parties imbriquées : la plus ancienne est le palais ducal des XIVème et XVème siècles, de style gothique, qui comprend encore un logis (bien visible depuis la place des Ducs), les cuisines ducales (cour de Bar) et deux tours : la tour de la terrasse, ou tour Philippe le Bon et la tour de Bar. La plus grande partie des bâtiments visibles aujourd’hui a cependant été bâtie aux XVIIème et surtout XVIIIème siècles, dans un style classique, avec le dessin de la place royale, aujourd’hui place de la Libération. Enfin, la façade du musée des Beaux-Arts, sur la place de la Sainte-Chapelle, a été élevée au XIXème siècle à l’emplacement de la Sainte-Chapelle de Dijon détruite en 1802. Cet ensemble, dans un remarquable état de conservation, témoigne de presque un millénaire de vie politique à Dijon.

Le Palais fut l’un des sièges des souverains de l’État bourguignon, les ducs de Bourgogne. Classé au titre des Monuments Historiques par la liste de 1862 et par arrêté de 1926, il abrite aujourd’hui la mairie de Dijon et le musée des beaux-arts de Dijon.

Crédits : © Photographer Josefina Tommasi, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Argentina, August 2015) Gratuit|Sur inscription © Ville de Dijon

Détails Heure : 17:00 - 17:35 Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Palais des Ducs et des États de Bourgogne Adresse Place de la Libération, 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Palais des Ducs et des États de Bourgogne Dijon