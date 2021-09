Visite du Palais des Congrès Palais des Congrès, 18 septembre 2021 10:00, Versailles.

Journée du patrimoine 2021 Palais des Congrès. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00

Visite du Palais des Congrès

Après plus d’un an de travaux et 6 millions d’euros d’investissements, la rénovation de ce lieu emblématique de l’Ouest parisien s’est achevée en décembre 2020. Le résultat ? Un lieu historique où l’architecture est magnifiée, avec des espaces optimisés pour recevoir plus de public, tout en offrant une scénographie modernisée et des équipements à la pointe de la technologie : murs LED grand formats, affichage dynamique, sonorisation, éclairage, automates, tableaux interactifs…

Entrée libre



Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/location38775180.jpg 01 30 97 89 00 https://www.versaillespalaisdescongres.com/

Le Palais des Congrès de Versailles se situe dans le carré d’or de Versailles, face au château et au cœur du quartier Saint-Louis, centre culturel et historique de la ville. Utilisé pour des conférences, séminaires et événements privés.

Crédits : Ville de Versailles / Pierrick Daul Gratuit Ville de Versailles