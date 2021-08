Annecy Palais de l'île - Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Annecy, Haute-Savoie Palais de l’Ile Palais de l’île – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Annecy Catégories d’évènement: Annecy

17 – 19 septembre Palais de l’Ile * Visite libre du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine et des expositions « Le cadre attire les cadres – 1947-1968 Economie et industrie » et « Sous la canopée » – Œuvre de Benoît Billotte dans la chapelle. *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

Palais de l’île – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Passage de l’Île, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Haute-Savoie

