Lille Palais de la Bourse / CCI Grand Lille Lille, Nord Voyage temporel au Palais de la Bourse Palais de la Bourse / CCI Grand Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Voyage temporel au Palais de la Bourse Palais de la Bourse / CCI Grand Lille, 18 septembre 2021 09:00, Lille. Journée du patrimoine 2021 Palais de la Bourse / CCI Grand Lille. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Voyage temporel au Palais de la Bourse * A l’occasion du centenaire du Palais de la Bourse, la CCI vous invite à un voyage temporel en 1920 :

Comme une montre à gousset que l’on remonte, une bulle temporelle s’ouvrira selon un cycle bien défini à l’intérieur du bâtiment … Venez admirer le Hall d’Honneur et sa magnifique verrière, la vie dans les années 1920 grâce à des scènes de vie jouées par l’association ACTIO ainsi que des photos d’archives retraçant la construction de ce bâtiment historique, acteur principal du commerce lillois depuis 100 ans. Accès PMR à droite des marches. Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

*

Accès libre. Passe sanitaire obligatoire.

Palais de la Bourse / CCI Grand Lille 40 Place du Théâtre 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord Siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille

Accès PMR à droite des marches

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais de la Bourse / CCI Grand Lille Adresse 40 Place du Théâtre 59000 Lille Ville Lille lieuville Palais de la Bourse / CCI Grand Lille Lille