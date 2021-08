Saintes Palais de justice Charente-Maritime, Saintes Découvrez Saintes, cour de justice depuis le XVIe siècle ! Palais de justice Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Découvrez Saintes, cour de justice depuis le XVIe siècle ! Palais de justice, 19 septembre 2021 10:00, Saintes Journée du patrimoine 2021

Dimanche 19 septembre, 10h00, 11h30 Découvrez Saintes, cour de justice depuis le XVIe siècle ! * *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h15

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h45

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

Palais de justice Square Foch, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime

Édifié à l’emplacement du convent des Cordeliers (XVIIe siècle) le Palais de Justice présente une architecture néo-classique du XIXe siècle. Deux ailes encadrent un avant-corps auquel on accède par deux séries de marches, entre quatre colonnes d’ordre dorique. Cette façade monumentale, qui domine le Cours National, symbolise l’importance de la fonction judiciaire.

