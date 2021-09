Saint-Omer Palais de Justice Pas-de-Calais, Saint-Omer Visite guidée du Palais de justice de Saint-Omer Palais de Justice Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer

Visite guidée du Palais de justice de Saint-Omer Palais de Justice, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Omer. Journée du patrimoine 2021 Palais de Justice. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite guidée du Palais de justice de Saint-Omer * Ancien palais épiscopal, le palais de justice est un manifeste prônant l’adoption des usages architecturaux français au XVIIIe siècle. Les symboles sont omniprésents dans son décor, participant à la mise en scène de la justice. (Re)découvrez le Palais de justice de Saint-Omer dernièrement rénové. Visitez des salles inédites, telles que le bureau du président et du procureur accompagné par les agents du ministère de la justice. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Information et réservation auprès de l’office de Tourisme et des congrès de Saint Omer. Départ toutes les 30 minutes par groupe de 10 personnes.

Palais de Justice Rue des Tribunaux – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 03 21 98 08 51 http://www.tourisme-saintomer.com

Ancienne résidence épiscopale, le palis de Justice fut terminé en 1801 dans le style classique et à la gloire du roi Soleil dont la devise “Nec Pluribus impar” (supérieur à tous) orne le fronton de la façade. Il devient le Palais de Justice en 1795 pendant la Révolution Française.

Crédits : Ministère de la justice Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Saint-Omer Autres Lieu Palais de Justice Adresse Rue des Tribunaux - 62500 Saint-Omer Ville Saint-Omer lieuville Palais de Justice Saint-Omer