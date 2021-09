Cusset Palais de Justice Allier, Cusset La justice ouvre ses portes Palais de Justice Cusset Catégories d’évènement: Allier

La justice ouvre ses portes Palais de Justice, 18 septembre 2021 14:00, Cusset Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription 0470309830

Samedi 18 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 La justice ouvre ses portes * Visite d’une heure du tribunal judiciaire de Cusset.

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

Inscriptions préalable avant le 17 sept. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Palais de Justice 4 rue Gambetta, 03300 Cusset

