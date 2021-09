Chartres Palais de Justice - Bâtiment C Chartres, Eure-et-Loir Visite historique Palais de Justice – Bâtiment C Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Samedi 18 septembre, 10h30, 14h30 Visite historique * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

*

Palais de Justice – Bâtiment C 11 rue du Cardinal Pie 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir

Le palais de Justice de Chartres est réparti sur deux bâtiments monuments historiques.

Le tribunal a d’abord occupé l’ancien séminaire 11 rue du Cardinal Pie. Le bâtiment principal fut construit selon des plans dessinés en 1722, mais achevé seulement en 1735. Quant à la chapelle, elle fut construite en 1772 et 1773. Ce bâtiment devenu tribunal criminel en 1793 a été le siège des archives départementales jusqu’en 2006 et occupé par des services du tribunal aujourd’hui.

Le tribunal est en fait installé depuis 1811 dans la chapelle du couvent des carmélites, dont la façade date de 1668 (sur la photo). Son auteur est Gabriel Le Maire, maître maçon de Chartres, qui y aura sa sépulture.

