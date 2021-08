Basse-Terre Palais de Justice Basse-Terre, Guadeloupe Visite guidée du Palais de justice Palais de Justice Basse-Terre Catégories d’évènement: Basse-Terre

Guadeloupe

Visite guidée du Palais de justice Palais de Justice, 18 septembre 2021 10:00, Basse-Terre. Journée du patrimoine 2021 Palais de Justice. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Visite guidée du Palais de justice * visite commentée avec présentation du projet de rénovation et d’agrandissement du palais de justice de Basse-Terre, présentation de la rénovation et de l’agrandissement de la maison d’arrêt de Basse-Terre (en lien avec l’Agence publique pour l’immobilier de la Justice), visite des locaux de la cour d’appel (présentation de l’architecture Ali TUR) 14h : échanges avec des professionnels de la justice *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Palais de Justice Basse Terre 4 Boulevard Félix Eboué Basse-Terre 97100 Guadeloupe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20214497.jpg 0590 80 63 10

Le Palais de Justice forme, avec le Palais de Conseil général, un ensemble urbanistique remarquable créé par Ali Tur dans les années 1930. L’architecte y a également crée un mobilier de style Art Déco remarquable.

Heure : 10:00 - 16:00