Vendredi 17 septembre, 15h00 Visite du Palais de Carnolès * Les Restaurations extérieures du Palais de Carnolès étant achevé, venait decouvrir ce lieu symbolique des liens entre Menton et la famille Grimaldi, dans son plus bel éclat. Menton a fait partie de la Principauté pendant cinq siècle, et les liens restent forts entre les deux entités. *

Sur inscription, passeport sanitaire et port du masque obligatoire

Palais de carnolès 3 Avenue de la Madone , 06500 Menton

