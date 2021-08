Balade Artistique PAD – Pépinière Artistique Daviers –, 18 septembre 2021 11:00, Angers.

Journée du patrimoine 2021 PAD – Pépinière Artistique Daviers -. Gratuit 02 41 23 50 50, https://www.tourisme.destination-angers.com/reservez-votre-sejour-a-angers/billetterie-angers-et-alentours

18 et 19 septembre

Balade Artistique

Sur l’invitation d’Annabelle Sergent, une balade artistique sera menée par Vincent Loiseau (Kwal) et un musicien (Hervé Moquet).

Vincent Loiseau, nous contera tout au long de ce parcours les secrets des bâtiments en mêlant des anecdotes réelles et des envolés poétiques.

Il nous plongera dans un univers intemporelle mêlant l’histoire d’hier et d’aujourd’hui.

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

sur inscription



PAD – Pépinière Artistique Daviers – 3 boulevard Daviers 49100 Angers Angers 49035 Maine-et-Loire

Le pad est une pépinière artistique des arts visuels et des arts de la scène.

Le pad offre trois espaces de travail et d’expérimentation : la cabine, le studio du haut et le studio du bas, où les artistes peuvent rendre public leur processus de création en inventant la forme de présentation qui convient le mieux à l’état d’avancement de leur projet. Il existe grâce à la volonté de trois structures artistiques implantées à Angers : le collectif BLAST, la compagnie Loba et la compagnie nathalie béasse, en partenariat avec le service culturel de la ville d’Angers. Investies dans des démarches professionnelles et concernées par l’échange, le développement culturel dans leur région et au-delà, ces trois structures artistiques s’engagent à leur façon, dans un processus de mutualisation, en accueillant des artistes.

