Visite guidée de la ligne Maginot Ouvrage de Michelsberg – Ligne Maginot, 18 septembre 2021 14:30, Chémery-les-Deux.

Journée du patrimoine 2021 Ouvrage de Michelsberg – Ligne Maginot. Tarif préférentiel http://www.Maginot-Michelsberg.fr

18 et 19 septembre

Visite guidée de la ligne Maginot

Découvrez la ligne Maginot en visitant le gros ouvrage du Michelsberg. Plongez dans l’univers souterrain de ce site exceptionnel. Un voyage dans le temps.

Une visite guidée de plus de 2 h vous plongera au cœur de la ligne Maginot. Découvrez la vie des soldats du béton en visitant les installations ultramodernes qui composent cette dernière fortification française.

Des démonstrations de matériels d’origine ont lieu durant la visite.

Une visite pour petits et grands.

http://www.maginot-michelsberg.fr

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h00

3€ adulte ; 1,50€ enfant (8-14ans). Prévoir des vêtements chauds.



Ouvrage de Michelsberg – Ligne Maginot Route de Férange, 57320 Ebersviller Chémery-les-Deux 57320 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location18863667.jpg 07 50 66 39 19 http://www.maginot-michelsberg.fr http://www.facebook.com/OMichelsberg

Ouvrage d’artillerie de la ligne Maginot. Construit à partir de 1930, il fut livré à l’armée en 1937. Le fort faisait partie du Secteur Fortifié de Boulay (SF), lui-même intégré à la Région Fortifiée de Metz. Le Michelsberg est composé d’une entrée mixte qui accueillait les hommes, les munitions et les matériels. En avant il alignait cinq blocs de combat pourvus de six canons, deux mortiers, plusieurs dizaines de fusils et mitrailleuses. Sa puissance de tir était d’une tonne d’obus à la minute dans un rayon de plus de douze kilomètres. L’imposante tourelle de 75 est un équipement incontournable de l’ouvrage. Avec ses 265 tonnes, elle est le plus gros modèle de tourelle de la ligne Maginot.

Il s’agit d’une véritable ville souterraine située à une profondeur de 30 mètres. Les locaux enterrés possèdent des installations ultramodernes avec d’énormes groupes électrogènes, des cuisines électriques, un poste de commandement, une caserne et un petit train qui parcourait plus d’un kilomètre de galerie. Le Michelsberg se distingua en Juin 1940 par les combats qu’il livra à l’ennemi. Attaqué par la 95e ID allemande, sa défense l’obligea à tirer plus de 6200 obus. C’est invaincu et sans faille que l’équipage de Michelsberg quitta l’ouvrage en Juillet 1940.

Crédits : ©Association ouvrage du Michelsberg Tarif préférentiel ©Association ouvrage du Michelsberg