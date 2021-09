Hettange-Grande Ouvrage A10-Immerhof - Ligne Maginot HETTANGE GRANDE, Moselle Découverte guidée du « Tiburce » Ouvrage A10-Immerhof – Ligne Maginot Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

samedi 18 septembre – 14h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

2€ par personne. Jauge limitée à 10 personnes. Le premier départ sera à 14h et ensuite ce sera en fonction des arrivées des visiteurs (5 personnes par visite). Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures pour les visites.

L’ouvrage A10-Immerhof est un Petit Ouvrage (PO). Il a été surnommé « Le Tiburce » par ses occupants en 1940, et a été construit entre 1930 et 1935 comme la plupart des ouvrages du nord-est. C’est l’un des deux seuls ouvrages construits intégralement à ciel ouvert, ce qui lui confère de nombreuses particularités. La mission de l’Immerhof était la défense de son secteur d’action situé entre les ouvrages A9-Molvange et A11-Soetrich, ainsi que la couverture de la liaison ferroviaire Thionville-Luxembourg. L’ouvrage, entièrement souterrain, est constitué de quatre blocs et d’un casernement reliés par 250 m de galeries avec de vrais espaces de vie et une usine en parfait état de conservation. (source : ©Association Le Tiburce)

