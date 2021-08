Exposition “Héritage, street-art & patrimoine” Ospitalea – Commanderie d’Irissarry, 18 septembre 2021 10:00, Irissarry.

Journée du patrimoine 2021 Ospitalea – Commanderie d’Irissarry. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition “Héritage, street-art & patrimoine”

*

L’exposition “Héritage, street-art & patrimoine” vous attend au Centre Départemental d’Education au Patrimoine pour une rencontre inattendue entre le duo Sismikazot et le “patrimoine humain”.

Ospitalea à Irissarry vous propose une rencontre inattenduev entre street-art et patrimoine, urbain et rural, artistes et habitants.

Ospitalea, accompagné par le centre d’art Spacejunk à Bayonne, a donné carte blanche au duo d’artistes Sismikazot pour présenter leur vision du village et de ses habitants.

Passionnés depuis plus de dix ans, le duo d’artistes, composé de Paul Soquet-Moreau et Rémi Tournier, traverse le pays de long en large à la rencontre des hommes, des femmes et des enfants qui les inspirent pour créer des fresques percutantes, sincères et emplies d’émotions.

Leur travail mêle à merveille art figuratif, abstrait et écriture.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h30

*

Gratuit.



Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Le Bourg, 64780 Irissarry Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location89626961.jpg?_ts=1628686525017 05 59 37 97 20 https://le64.fr/ospitalea

Imposante commanderie navarraise de l’Ordre des Chevaliers-Hospitaliers, fondée au XIIe siècle et rebâtie au début du XVIIe siècle par l’Ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un centre d‘éducation au patrimoine, une salle d’exposition et une médiathèque.

Crédits : ©Sismikazot Gratuit ©DR