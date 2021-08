La peinture de Guy de Montlaur et la poésie française Orangerie et Communs de la Thibaudière, 9 septembre 2021 14:00, Montreuil-Juigné.

9 – 19 septembre

La peinture de Guy de Montlaur et la poésie française

Guy de Villardi comte de Montlaur (1918 – 1977), plus connu dans le monde de la peinture sous le nom de Guy de Montlaur appartenait à une des plus anciennes et influentes maisons du Languedoc citée dès le Xe siècle. Son ancêtre Bernard II de Montlaur, seigneur de Vailhauquès, avait combattu avec Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse lors de la Première Croisade en 1096. Le berceau de la famille est Montlaur, un château du Xe siècle au nord de Montpellier. Il commence à peindre très jeune, notamment des paysages à La Thibaudière où il passait toutes ses vacances. Entre 1936 et 1938, tout en étudiant la littérature et la philosophie à la Sorbonne, il fréquente l’atelier d’Emmanuel Fougerat, puis l’Académie Julian. Il travaille avec Jean Souverbie et l’accompagne à l’Exposition universelle de 1937 au Palais de Chaillot. Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il débarque en Normandie le 6 juin 1944 avec les commandos du 1er BFMC (1er Bataillon de Fusiliers Marins Commandos) dits «commandos Kieffer», participe au débarquement allié du 6 juin 1944 en Normandie. L’exploit de ces soldats allait être immortalisé par le film de D. Zanuck «Le Jour le plus Long» où le rôle du sergent de Montlaur était joué par l’acteur Georges Rivière. Il participa pendant près de deux mois à la longue campagne de Normandie participant à la libération de notre pays. Son action, avec les commandos français allait se poursuivre avec le débarquement allié en Hollande (à Flessingue, Île de Valcheren), le 1er novembre 1944, ce qui contribuera à l’invasion de l’Allemagne hitlérienne. À la fin de la guerre, Montlaur avait été décoré de la Croix de Guerre avec six citations et de la Légion d’Honneur. L’œuvre picturale de Montlaur est influencée par les grands classiques : Uccello, Ingres, Delacroix, et plus tard, Kandinsky. On peut définir quatre styles caractérisant l’évolution de sa peinture: le cubisme juste après la guerre, l’abstraction géométrique dès 1949, l’expressionnisme abstrait à partir de 1955 et enfin l’abstraction lyrique vers 1960 lorsqu’il atteint la plénitude de son art et de sa technique. Sa peinture est souvent mystique, parfois religieuse; très influencée par les grands poètes français du XIXe et XXe siècles, sa peinture est marquée par les terribles souvenirs des combats menés pendant la guerre. Après 1945 et jusqu’à sa mort, Montlaur put se consacrer à sa véritable passion: la peinture. Ses tableaux ont été exposées dans des musées nationaux et privés en France, aux États-Unis et en Fédération de Russie. Guy de Montlaur est enterré, avec sa femme Adelaide, au cimetière militaire britannique de Ranville, en Normandie. Il y repose aux côtés de ses camarades de combat.

Orangerie et Communs de la Thibaudière La Thibaudière, 49460 Montreuil-Juigné Montreuil-Juigné 49460 Maine-et-Loire

Au cœur d’un parc romantique dessiné par Choulot, célèbre paysagiste du XIXe, et classé au titre des sites, les Communs et l’Orangerie de la Thibaudière (ISMH) tiennent une place à part.

Ferme modèle, phalanstère jusqu’en 1914 lorsque la mobilisation générale enleva tous les hommes de l’immense domaine et mit un terme à la vie communautaire du lieu, cet ensemble architectural dans un style anglo-normand est exceptionnel par son homogénéité et sa construction.

Nous y accueillons, cette année, une exposition des œuvres du peintre Guy de Montlaur.

