Exposition Maxime Duveau Orangerie du parc du prieuré, 17 septembre 2021 17:30, Conflans-Sainte-Honorine

17 – 19 septembre Exposition Maxime Duveau * L’artiste conflanais, diplômé de la Villa Arson, s’inspire de Conflans-Sainte-Honorine et lui soumet en parallèle la ville foisonnante de Los Angeles. Par le biais d’une technique très personnelle, ses dessins sont réalisés à partir d’images photographiques décomposées, il nous amène à nous perdre dans les possibles traits communs de ces deux urbanités, si opposées à la base.

L’exposition est ouverte tous les week-ends jusqu’au 24 octobre. *

vendredi 17 septembre – 17h30 à 20h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée libre – Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières et des consignes sanitaires

Orangerie du parc du prieuré 1 place Jules Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Élégante serre formée de deux parties perpendiculaires construite par Marguerite Fardel, commerçante à Paris et propriétaire du château du Prieuré de 1835 à 1850. Elle était destinée à abriter pendant l’hiver des plantes exotiques.

Crédits : ©Maxime Duveau Gratuit

