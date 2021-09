Vichy Opéra de Vichy Allier, Vichy Opéra ouvre toi ! Opéra de Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Opéra ouvre toi ! Opéra de Vichy, 18 septembre 2021 10:00, Vichy. Journée du patrimoine 2021 Opéra de Vichy. Tarif préférentiel|Sur inscription 0470987194

18 et 19 septembre Opéra ouvre toi ! * Visite à tarif préférentiel de l’Opéra de Vichy. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Informations et réservations par téléphone et sur boutique.vichymonamour.fr/visit.

Opéra de Vichy 1, rue du Casino, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83152898.jpg 04 70 30 50 30 http://www.opera-vichy.com https://www.ville-vichy.fr/decouvrir-et-sortir/culture/opera-de-vichy

L’opéra de Vichy : salle unique en France de style art nouveau aux couleurs or et ivoire, elle compte environ 1400 places.

Crédits photo : Christophe Morlat

Crédits : ® Vichy Destinations Tarif préférentiel|Sur inscription © Opéra de Vichy

Opéra de Vichy Adresse 1, rue du Casino, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Vichy