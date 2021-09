Rennes Opéra de Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Visites guidées de l’Opéra de Rennes Opéra de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visites guidées de l'Opéra de Rennes Opéra de Rennes, 19 septembre 2021 10:00, Rennes

Dimanche 19 septembre, 10h00, 13h45 Visites guidées de l’Opéra de Rennes * L’Opéra

XIXe siècle

L'Opéra

XIXe siècle

Un siècle après la construction de l'hôtel de ville, Charles Millardet répond au parti incurvé du XVIIIe siècle par la rotondité du théâtre. Placé sous la vigilance des muses posées au faîte de sa façade et sculptées par François Lanno, il présente un plafond intérieur décoré en 1913 par Lemordant, qui figure une farandole bretonne.

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h45 à 16h30

sur inscription – limité à 20 personnes par groupes

Opéra de Rennes Place de l’hôtel de ville, 35000 Rennes Rennes 35510 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Un siècle après la construction de l’hôtel de Ville, Charles Millardet répond au parti incurvé du XVIIIè siècle, par la rotondité du théâtre. Placé sous la vigilance des muses posées au faîte de sa façade et sculptées par François Lanno, il présente un plafond intérieur, décoré en 1913 par Lemordant, qui figure la danse bretonne.

