Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Ajaccio, visite de la vieille ville * Une balade dans la vieille ville pour retourner aux origines de la création d’Ajaccio en par les ruelles colorées et devant des monuments à l’histoire riche et aux anecdotes parfois méconnues est assurée par Pierre-André Nicolaï, guide-conférencier de l’Office de Tourisme. Nombre limité de participants, inscription préalable à l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou au 04.95.51.53.03. Départ de l’Office de tourisme, 3 boulevard du Roi Jérôme. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Sur inscription

Office Municipal de Tourisme boulevard du roi Jérôme, 20000 Ajaccio

0495515303

