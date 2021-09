Eauze Office du tourisme Eauze, Gers Visite guidée des arts taurins Office du tourisme Eauze Catégories d’évènement: Eauze

Gers

Visite guidée des arts taurins Office du tourisme, 18 septembre 2021 10:00, Eauze. Journée du patrimoine 2021 Office du tourisme. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Visite guidée des arts taurins * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

*

Départ à l’office de tourisme au 2 rue félix soulès

Office du tourisme 2 rue Félix Soulès 32800 Eauze Eauze 32800 Gers

05.62.09.85.62 http://www.grand-armagnac.com http://facebook.com/otgrandarmagnac

Découverte des arts taurins. Au départ de l’office de tourisme à Eauze, nous vous emmenons découvrir les arènes Nimeno II. À l’issue de cette balade commentée, vous découvrirez le club taurin, son histoire, les costumes de plusieurs toreros et une importante collection d’affiches et photos.

Crédits : Licence libre Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Eauze, Gers Autres Lieu Office du tourisme Adresse 2 rue Félix Soulès 32800 Eauze Ville Eauze lieuville Office du tourisme Eauze